Экзит-пол: в Литве Лукашенко набрал всего 6.78%

По данным проекта «Беларусь 2020 – Экзитпол за рубежом», в Литве за Светлану Тихановскую свои голоса отдали 80.53% избирателей, а Лукашенко набирает всего 6.78%. Сергей Черечень - 0.66%, Анна Канопатская - 0.22%, отказались отвечать 10.72%, против всех - 1.09%.

По предварительным данным экзит-пола на зарубежных участках, за Светлану Тихановскую проголосовали 79%. От ответа отказались 10, 59%. За Александра Лукашенко — 6,25%.

В интервью платформе ZUBR европарламенрарий Андрюс Кубилюс заявил, что позиция ЕС должна быть ясной: Лукашенко — нелегитимный президент

"Мы видим совершенно другое общество. Лукашенко — все такой же, он действует теми же методами. Мы это видели не раз. Но общество поменялось очень сильно, люди не боятся высказать свое мнение о том, что нужны перемены, что эти перемены никогда не придут с Лукашенко. Я не думал, что это может произойти. Я смотрю на данные экзит-полов, которые показывают 13,7% у Лукашенко и 72% у Тихановской. Я назвал бы это избирательной революцией. То, что напишет себе Лукашенко, уже ничего не меняет.

Мы будем обращать внимание европейских институций на эту революционную разницу. Почему появилось такое общество, которое сказало ему "уходи". Срок годности авторитарных режимов подходит к концу — мы видим Беларусь, мы видим Хабаровск. Люди показывают лояльность к авторитаризму, когда те обеспечивают рост экономики. Но это закончилось, потому что в последние 10 лет экономика не развивается, жизненный уровень не развивается", - сказал Андрюс Кубилюс.

«Беларусь 2020 – Экзитпол за рубежом» -это проект белорусских граждан, проживающих за пределами Республики Беларусь, целью которого является проведение социологического исследования голосования избирателей на Выборах Президента Республики Беларусь с 4 по 9 августа 2020 года на избирательных участках, расположенных за пределами Республики Беларусь.

Foto: Organisers photo

Реализация этого проекта направлена на получение следующих результатов:

1. независимый подсчет явки избирателей на избирательные участки в дни предварительного голосования и в основной день выборов;

2. опрос проголосовавших избирателей об их выборе кандидата на условиях анонимности (экзитпол) и сбор их гендерно-возрастных данных;

3. публикация результатов и предоставление данных экзитпола всем заинтересованным лицам и организациям в первые минуты после закрытия дверей избирательных участков.

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