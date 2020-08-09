В Вильнюсе водитель перепутала педали и въехала в новый зал игровых автоматов

ДТП произошло в воскресенье, около 16 ч. на ул. С.Даряус ир С.Гирено. Автомобиль Nissan Qashqai въехал в зал игровых автоматов Tete-a-tete.

Автомобилем управляла женщина лет 70. Она сказала полицейским, что перепутала педали и въехала в зал. По данным полиции, водитель была трезвой, люди во время ДТП не пострадали. В том месте, через которое въехал автомобиль игровых автоматов не было.

Водитель неопытная, права она получила меньше двух лет назад. Поэтому женщина ездила очень осторожно. По дороге домой она хотела заехать в Maxima, которая находится в том же здании, что и зал игровых автоматов. ДТП видели водители Maxima.

По словам очевидцев, автомобиль медленно подъехал к месту парковки, а потом водитель перепутала педали, Nissan дернуло вперед, и он въехал в зал игровых автоматов. Этот зал был открыт лишь в начале июля.

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