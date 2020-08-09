В Литве пенсионерам выплачивают однократное пособие: реакции очень разные

Литовским пенсионерам и инвалидам начали выплачивать одноразовое пособие в размере 200 евро. Сами пенсионеры говорят, что эти деньги придутся кстати, но есть и те, кто намерен отдать эти деньги, например, внукам. Из-за того, что пенсии в Литве небольшие, жители страны не спешат уходить на пенсию. Многие пенсионеры ищут работу, сообщает телевидение LNK.

Журналисты LNK общались с Бируте, которая уже 38 лет водит троллейбусы в Вильнюсе. Она назвала себя свежеиспеченной пенсионеркой. Женщина уже получила 200 евро. Бируте заметила, что эти деньги ей, конечно, не помешают, но она могла бы обойтись и без них.

"Кому что нужно, одним много кажется мало, другим наоборот. А, кроме того, у меня есть внучка, она пойдет в первый класс, вот и потрачу эти деньги на нее, куплю планшет для удаленной учебы или что-то еще. Как тут отказаться? Если дают, не откажешься", – сказала собеседница.

Другим пенсионерам эти 200 евро, как глоток свежего воздуха.

"Господи, конечно есть на что потратить, это большие деньги. Смогу купить лекарства, которые мне не по карману, обувь смогу купить, телевизор надо починить, дрова купить, эти 200 евро - немалые деньги", – сказала одна пенсионерка.

Другая заметила, что ее потребности намного скромнее. "Нет, денег я еще не получила, еще в конце июня сказали, что заплатят в августе. Но пока нет. Большая часть денег пойдет на лекарства, еще фрукты можно будет купить, пригодятся", – сказала другая.

Третий пенсионер намеревался отдать эти деньги своему внуку.

"Мне самому сейчас не надо", – объяснил он.

В Литве около 600 000 пенсионеров. Из них 70 000 еще работают. В течение последних 10 лет количество работающих пенсионеров увеличилось на 5%, тысячи пенсионеров ищут работу.

"На сегодняшний день работу через Службу занятости ищут 3300 пенсионеров. Из них 3100 работают на себя, она зарегистрировались, чтобы получить пособие. В прошлом году таких было 133 человека", – сказала представитеь Службы занятости Герда Вите.

Одноразовое пособие в размере 200 евро уже получили 60 000 пенсионеров и инвалидов. До конца месяца эти деньги получат все 900 000 человек. Всего им выплатят 182 млн. евро.

Представитель Фонда государственного страхования ("Содры") пояснила, когда пенсионеры получат деньги.

"Люди, которым приносят пенсию домой или которые получают на почте, получат в обычное время с 10 по 26 августа", – сказала она.

Власти решили выплатить пенсионерам эти деньги, чтобы возместить нанесенный во время карантина ущерб.

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене сказала, что нельзя сказать, что во время пандемии пенсионеры пострадали меньше всего.

"Люди в этот период на самом деле столкнулись с экономическим стрессом – пожилые люди. Неправда, что они никуда не ходят, поэтому не пострадали. Они столкнулись с психологическими последствиями, им нужна была помощь психологов, поскольку начались расстройства", – сказала Радишаускене.

Такие аргументы власти удивляют экспертов Литовского института свободного рынка. Они сказали, что деньги, которые платят пенсионерам, были взяты в долг, поэтому раздавать их легкой рукой безответственно.

"Получатели пенсии по старости, или люди, получающие фиксированные доходы иного типа, не столкнулись со снижением доходов. Честно говоря, их доходы даже увеличились", – сказала эксперт ЛИСР Ева Валешкайте.

Оппозиция критиковала правящих за эти выплаты. Якобы это было сделано, чтобы получить поддержку пенсионеров перед выборами.

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