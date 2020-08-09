Как бы вы реагировали, если бы вас на работу в подъезде провожала и с работы встречала улыбающаяся домработница в короткой юбке? Этой фотографией поделилась Ева из Каунаса (Дайнавский микрорайон). Фотография вызвала интерес у членов группы: одни просили указать адрес, другие спрашивали, не стоит ли аренда квартиры в таком доме в два раза больше, а третьи радовались созданному уюту.
В другом подъезде была создана картинка как из фильма "Аннабель". Этим снимком поделилась Угне из Вильнюса.
Романтичный уголок нашла Юстина. Интерьер этого места выполнен в розовых тонах, а столик для двоих напоминает место для свиданий. Члены группы не жалели комментариев: одним это место напоминало гадальный салон, другим Рождество о Пасху в одном, а третьи назвали это место подъездом единорога.
Немало эмоций вызвала фотография, выложенная девушкой по имени Аделе. На снимке видна шкура кабана под дверью. Аделе предлагает представить, что может находиться за дверью этой квартиры.
Девушка Артура представила снимок странной композиции под названием "В подъезде появляется все больше вещей".
Сигита разместила фотографию и написала: "Мне кажется, вход в эти подъезды часто перекрашивают, каждый раз, когда подметают".
Более печальную композицию сфотографировал Теодорас в одном из подъездов. Женщина, видимо, понадеялась на соседей напрасно, вот, что она нашла, когда вернулась.
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