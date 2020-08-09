Как жители Литвы украшают подъезды: от единорогов до романтичного уголка для двоих

В каждом литовском городе есть десятки старых многоквартирных домов. Нередко старые советские дома бывают в плачевном состоянии, жители всеми силами пытаются исправить это впечатление. Портал Delfi в делится фотографиями из "Группы украшения подъездов" в социальной сети Facebook. Некоторые фотографии вызывают улыбку.

Как бы вы реагировали, если бы вас на работу в подъезде провожала и с работы встречала улыбающаяся домработница в короткой юбке? Этой фотографией поделилась Ева из Каунаса (Дайнавский микрорайон). Фотография вызвала интерес у членов группы: одни просили указать адрес, другие спрашивали, не стоит ли аренда квартиры в таком доме в два раза больше, а третьи радовались созданному уюту.

Daugiabučių laiptinės Foto: DELFI skaitytojai

В другом подъезде была создана картинка как из фильма "Аннабель". Этим снимком поделилась Угне из Вильнюса.

Daugiabučių laiptinės Foto: DELFI skaitytojai

Романтичный уголок нашла Юстина. Интерьер этого места выполнен в розовых тонах, а столик для двоих напоминает место для свиданий. Члены группы не жалели комментариев: одним это место напоминало гадальный салон, другим Рождество о Пасху в одном, а третьи назвали это место подъездом единорога.

Daugiabučių laiptinės Foto: DELFI skaitytojai

Немало эмоций вызвала фотография, выложенная девушкой по имени Аделе. На снимке видна шкура кабана под дверью. Аделе предлагает представить, что может находиться за дверью этой квартиры.

Daugiabučių laiptinės Foto: DELFI skaitytojai

Девушка Артура представила снимок странной композиции под названием "В подъезде появляется все больше вещей".

Daugiabučių laiptinės Foto: DELFI skaitytojai

Сигита разместила фотографию и написала: "Мне кажется, вход в эти подъезды часто перекрашивают, каждый раз, когда подметают".

Daugiabučių laiptinės Foto: DELFI skaitytojai

Более печальную композицию сфотографировал Теодорас в одном из подъездов. Женщина, видимо, понадеялась на соседей напрасно, вот, что она нашла, когда вернулась.

Daugiabučių laiptinės Foto: DELFI skaitytojai

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