Вечером того же дня, около 20.35 ч., в Клайпеде из окна выпал мальчик (2019 г.р.), он находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются.

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