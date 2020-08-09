Погода: в Литве по-прежнему будет тепло

В воскресенье днем над Литвой по-прежнему будет держаться тепло.Ждет изнуряющая жара, во многих районах воздух прогреется до 28-31 градуса, особенно жарко будет на юго-западе и на юге, на Куршской косе будет немного прохладнее. Будет сухо, только после обеда местами будут формироваться дождевые облака, пройдут кратковременные дожди с грозами.

В ночь на понедельник будет ясно и без осадков, а днем пройдет малоактивный атмосферный фронт, небольшие дожди пройдут лишь местами. Кое-где ожидаются грозы. Ночью будет 14–19, а днем 26–31 градус.

Во вторник усилится антициклон, вероятность дождя будет невелика. Понемногу температура будет снижаться. Ночью ожидается 11-16, а днем 21-26 градусов тепла.

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