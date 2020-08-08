В Вильнюсе горели сараи, на пожарище обнаружено тело

ru.DELFI.lt

8 августа в 21.54 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на ул. Лепкальнё горят сараи.

На место происшествия приехали пожарные и полиция. На пожарище обнаружили обгоревшее тело человека. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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