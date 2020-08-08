На место происшествия приехали пожарные и полиция.

На пожарище обнаружили обгоревшее тело человека.

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