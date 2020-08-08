Когда диджеи становятся героями. Что говорят белорусы о президентских выборах в своей стране

Кампания по выборам президента-2020 стала в Беларуси временем мемов, грустных шуток, смеха сквозь слезы, новостей, которые сложно отличить от пародии на них, и - солидарности.

«Почему танки плавают в Свислочи? Они ищут дно. Почему так долго? Не могут найти», пишут минчане про парад военной техники по случаю Дня ВДВ, который раньше отмечали веселым и совершенно бесплатным для государства купанием в фонтанах.

«Не спрашивайте, где дно. Мы сами не знаем» - комментарий к видео, на котором вечером 7 августа военные в форме выскакивают из автозака около Академии наук в центре города и бегут за велосипедистами.

Результат забега военных: «закрытый оскольчатый перелом лучевой кости, шиловидного отростка локтевой кости со смещением отломков, ушиб мягких тканей головы.поломанная рука. Доблестные бойцы сломали руку моей жене Юлии Гагулиной. Видео с задержанием тут», - написал на своей странице в фейсбуке Сергей Гагулин.

Велопробег пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова назвала несанкционированным массовым мероприятием.

Призрак протестов как никогда пугает власти. Как преступление или как минимум нарушение общественного порядка квалифицируют и очереди желающих подписаться за выдвижение кандидатов в президенты или подать жалобу на отказ ЦИК зарегистрировать своих кандидатов в президенты, шторы на окнах в цвет бело-красно-белого флага, флэшмобы солидарности в поддержку альтернативных кандидатов в президенты страны, в которых участвуют автомобилисты и велосипедисты. Суды, штрафы, сутки ареста, пополняющийся список политзаключенных – будни президентской кампании. Задержания продолжались и в день накануне выборов. В числе задержанных руководитель штаба главного соперника Лукашенко Светланы Тихановской. В числе новых политзаключенных – политтехнолог Виталий Шкляров, приехавший из-за навестить больную мать.

Несколько частных фирм пообещали своим сотрудникам, - в случае их задержания и ареста,- полностью выплатить зарплату за пропущенные дни. Помощь предлагают адвокаты, правозащитники, группы по поиску работы для тех, кого увольняют из-за их гражданской позиции.

Эйчар Ксения Кручинина собирается найти «самую крутую работу» диджеям Владу Соколовскому и Кириллу Галанову. Они включили «Перемен» Цоя, прервав концерт на организованном в Киевском сквере в Минске городском празднике, за что получили 10 суток ареста и потеряли работу. Им аплодировали пару тысяч минчан, ждавших приезда Тихановской, так как ее митинг на площади Бангалор сорвался из-за внезапно организованного там празднования Дня не существующих в Беларуси железнодорожных войск. «Ребята – вы герои», писали Соколовскому и Галанову в соцсетях, а меньше, чем через два дня, им собрали больше $36 000.

Любовь и страхи

«…Любимую не отдают», - говорит Александр Лукашенко о Беларуси, в своем обращении к парламенту и белорусскому народу.

«Если любишь, - отпусти», - отвечает в своем послании к белАрусскому народу Светлана Тихановская, ставшая на этих президентских выборах единственным реальным конкурентом главнокомандующему Беларусью в течение 26 лет.

Те, кто голосует за Лукашенко, говорят, что выбирают счастливое будущее для своих детей и мирное небо головой. Действующий руководитель страны считает это своей главной заслугой и с этим лозунгом идет на выборы. Он говорит, что главное сейчас – устоять и готовится противостоять «пакостям» и вселенскому заговору против Беларуси:

«…мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем".

Но, похоже, больше всего «пакостей» Лукашенко ждет от граждан страны. Иначе невозможно объяснить меры по охране выборов и общественного порядка - курсирующие по Минску автозаки стали привычным зрелищем.

Эпидемия и наблюдение

На утро субботы ЦИК Беларуси объявил, что за 4 дня досрочного голосования явка избирателей на выборах президента Беларуси составила рекордные – за всю историю в суверенной Беларуси 32,24%. Сами же избирательные комиссии – от центральной до участковых - держат глухую оборону и охраняются как военные стратегические объекты. Из трех тысяч волонтеров гражданской инициативы «Честные люди» в комиссии допустили только троих. Соцсети и некоторые сайты опубликовали аудиозапись, как учителя репетируют подсчет голосов по заранее написанному сценарию.

Белорусы говорят, что в стране не просто победили коронавирус, но взяли его в плен. И бродит он исключительно на избирательных участках. Не раз объявленная Александром Лукашенко победа над инфекцией не помешала ЦИКу ограничить под предлогом сложной эпидемиологической ситуации количество наблюдателей и сделать все, чтобы лишних глаз на этих выборах не было.

Впервые на выборах в Беларуси нет наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. Говорят, что приглашение отправили, ну а поздно – так то из-за пандемии.

Независимых наблюдателей выгоняют с участков, предлагая следить за выборами у входа в здания, где они расположены. На жалобы наблюдателей отвечают: так вас же не было на участке, вы все врете.

Созданные энтузиастами две электронные платформы для наблюдения за выборами «Зубр» и Голос» власти объявляют незаконными и призывают избирателей не отправлять фото заполненных бюллетеней. Сейчас на платформе «Голос» зарегистрировались более миллиона белорусов.

Как минимум 35 иностранным журналистам МИД не выдал аккредитацию. Говорят, что не по злому умыслу, просто комиссия не собиралась. Эпидемия же.

За тексты на белорусских сайтах со свидетельствами очевидцев фальсификаций выборов Мининформ выносит предупреждения как за распространение не соответствующей действительности информации.

Счет задержанных журналистов – своих и иностранных - идет на десятки. Активистов, блогеров и членов инициативных групп кандидатов – на сотни по всей стране.

Но такая блокировка не работает. Беларусь в топе новостей.

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