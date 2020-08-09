Заболевшая коронавирусом заместитель директора Театра оперы и балета находится в больнице

В пятницу стало известно, что коронавирусом заболел глава Литовского национального театра оперы и балета Йонас Сакалаускас. После этого было решено не только дезинфицировать помещения театра, но и проверить всех его работников.

В субботу выяснилось, чти положительный результат теста на Covid-19 был и у заместителя главы театра Юргиты Скётите-Норвайшене.

"Да, это так. Большинство людей, которые контактировали со мной, сейчас проверяются. Ее результат был положительным. Ей очень плохо. Сейчас она в больнице, там и останется. Будем надеяться, что в течение 10 дней ее состояние не ухудшится", – сказал Delfi Сакалаускас.

Эту информацию Delfi подтвердила и сама Скётите-Норвайшене.

"Я чувствую себя очень плохо, я в больнице, но я продолжаю работать. Коллектив большой, поступает много звонков, надо решать разные вопросы – стараюсь помочь коллегам, чем могу", – сказала она Delfi.

Скётите-Норвайшене рассказала, что у нее поднимается температура, ей дают парацетамол, чувствуются головные боли, боль в спине. "Но не исключено, что голова болит из-за напряжения", – сказала она. По ее словам, симптомы у нее появились примерно в то же время, что и у Сакалаускаса.

"Мы вместе ездили на спектакль "Летучий голландец" в Клайпеду. Мы думали, что это психосоматика. У всех немного побаливала голова, все покашливали. Ну, одним словом, были симптомы. Температуры не было ни в среду, ни в четверг. Потом с головной болью я пришла на работу. А вчера поднялась температура. Тогда я и сдала образец", – сказала собеседница.

По ее словам, после получения результатов теста ее сразу же госпитализировали. "Мой муж изолировался. Он собрал вещи, все продезинфицировал", – сказала она. В больнице ей ставят капельницы для укрепления сердечной деятельности и всего организма.

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