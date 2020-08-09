Спасатели: в Паланге в первый раз этим летом собралось такое большое количество отдыхающих

Миндаугас Милинис ru.DELFI.lt

Savaitgalis Palangoje Foto: Mindaugas Milinis

В эти выходные в Палангу приехала почти половина Литвы. На пляжах от Немирсеты до Бутинге по оценке спасателей отдыхает около 200 000 человек. Воздух прогрелся до 30, вода – до 20 градусов. Спасатели говорят, что такого количества отдыхающих в этом году еще не было.

В пятницу и в субботу утром в Палангу ехало множество людей. Автомобили ехали по обеим полосам магистрали. Если где-то происходило ДТП, сразу же выстраивались километровые очереди. Все спешили к морю. Отдыхающие даже не думают о коронавирусе, никакой дистанции между людьми нет. В некоторых местах между лежаками и покрывалами невозможно пройти. Какие тут 2 м. "Какой еще вирус? В жару он не опасен", - смеются отдыхающие. Никто не думает и о том, какая опасность может поджидать в воде - люди плавают на надувных матрасах без спасательных жилетов. Спасатели делают отдыхающим замечания. Большинство заходит в воду, чтобы освежиться. На пляжах в Паланге работают всего 8 кафе, в которых продают пиво и слабый алкоголь. Видно, что такого количества кафе не хватает, поэтому стоят очереди. Надо признать, что большая часть отдыхающих ведет себя сознательно, немногие пьют принесенное с собой пиво и другие алкогольные напитки. Большинство пьет воду и другие неалкогольные напитки. Обычно в 17-18 ч. пляжи пустеют, люди перебираются в город. Но в минувшую субботу все было не так. Вечером на некоторых пляжах людей стало еще больше. "Может, это последние теплые выходные?" – предположили спасатели. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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