Компания Avia Solutions Group отменила авиарейсы из Вильнюса в Палангу

Авиарейсы Вильнюс-Паланга-Вильнюс были отменены почти сразу после того, как начались. После двух рейсов компания Avia Solutions Group решила остановить эти перелеты, пишет Vakarų ekspresas.

Несмотря на то, что во время первого полета самолет был полон пассажиров, позже энтузиазм жителей померк. Организаторы считают, что виной тому - переменчивая погода.

Два года назад стали говорить о пользе такого маршрута. В Клайпеде даже проводили опросы жителей и бизнеса.

Этот вопрос был актуален для Клайпеды и всего региона. И вот спустя 15 лет этот маршрут вернули. Самолеты вылетали из Вильнюса в пятницу, а возвращались в воскресенье. Билет в одну сторону стоил 45 евро. Полет длился 50-55 минут.

Однако после двух рейсов организаторы заметили, что энтузиазм жителей померк, бронировали меньше мест. Подсчитав все риски, организаторы решили отказаться от этого маршрута.

Пресс-секретарь Avia Solutions Group Вилма Вайтекунайте сказала, что на этом вряд ли сказалась ситуация с коронавирусом.

"Мы считаем, что виной тому переменчивое литовское лето. Литовцы смотрят погоду и думают, ехать или нет. А за несколько недель невозможно знать, какая ждет погода. У нас люди привыкли принимать решение в последнюю минуту. Это было видно по продажам билетов", – сказала Вайтекунайте.

По ее словам, первый рейс был набит под завязку, а вот для того, чтобы состоялся второй, пришлось приложить немало усилий.

Представитель Avia Solutions Group сказала, что этот рейс был невыгодным в финансовом плане.

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