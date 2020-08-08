Коронавирусом заболела и бывшая супруга главы Театра оперы и балета

7 августа выяснилось, что коронавирус диагностирован у главы Литовского национального театра оперы и балета Йонаса Сакалаускаса, а в субботу о положительном тесте на Covid-19 сообщила его бывшая супруга Агне Сабулите.

Сабулите рассказала об этом в социальной сети.

"Covid-19 не обошел и меня. Вчера я получила ответ.

Сознательно обращаюсь к моим коллегам, друзьям, партнерам, с которыми в последние дни встречалась,давайте проявим ответственность, пройдем проверку, даже если симптомы не проявились.

Я чувствую себя неплохо, только совсем не чувствую запахов и вкуса, небольшая слабость. Но все можно пережить! Самое главное - во всех ситуациях соблюдать спокойствие! Дети чувствуют себя хорошо, они здоровы - это главное. К сожалению, я должна остановить творческую деятельность, но я верю, что все приносит какой-то урок. Давайте беречь друг друга!" – писала она в фейсбуке.

Сакалаускас сам сообщил о своей болезни.

"Да, это правда, этим утром я получил положительный результат, коронавирус есть. Сейчас устанавливают круг контактов", – сказал он.

Он сказал, что первые симптомы болезни почувствовал в минувшую среду, а в четверг в частной клинике сдал анализы.

Сакалаускас сказал, что не знает, где мог заразиться, поскольку в последнее время за границу не выезжал, не общался с людьми, у которых диагностировали коронавирус.

Он сказал, что с коллективами театра не общался, на этой неделе контактировал в основном с работниками администрации.

"Сейчас принято решение дезинфицировать театр, остановить его работу, проверить контактировавших, только после получения анализов вернуться к работе", – сказал Сакалаускас.

В выходные дни Сакалаускас участвовал в двух мероприятиях на улице в Клайпеде - в "В синем ужине" и премьер "Летучего голландца". На этих мероприятиях присутствовали мэр Клайпеды и другие общественные деятели города, представители мира музыки.

Сакалаускас находится дома вместе с детьми. Изолировалась вся семья.

Театр информировал, что из-за угрозы коронавируса прекращены репетиции, пока неясно, состоятся ли запланированные на 12, 13, 14 августа премьеры балета "Жизель" (Адольф Адан) и оперы "Анна Болейн" (Гаэтано Доницетти).

В субботу Сакалаускас в открытом письме, с которым он обратился к коллегам, выразил сожаления в связи с тем, что весь коллектив в ближайшее время не сможет вернуться к обычной работе: помещения будут дезинфицировать, все работники должны пройти тестирование на COVID-19.

Сакалаускас сказал, что жалобы на то, что в театре были проблемы со средствами защиты - неправда. По его словам, в театре было и мыло, и антисептик, и маски, и одноразовые перчатки. Все возвращающиеся на работу должны были информировать своих руководителей, если посещали страны с высоким уровнем заболевания, если контактировали с находящимися в самоизоляции или больными.

"Хочу также сказать, что все приехавшие из-за границы специалисты, работавшие над балетом "Жизель" и оперой "Анна Болейн" и исполнители перед контактом с коллективом сдали анализы на COVID-19.

Все результаты тестирования были отрицательными. Сесто Куатрини, приехавший из Италии, который участвует в репетициях "Анны Болейн" также представил выданную 29 июля справку, в которой указано, что у него COVID-19 не обнаружено.

Ни на какие проблемы со здоровьем дирижер не жаловался. Поэтому я призываю общину театра воздержаться от распространения вводящей в заблуждение и непроверенной информации.

Однако мне как театралу сложно представить себе, как танцовщики и певцы могут репетировать в масках. По этой причине в театре работники не должны были постоянно находиться в масках. Этого, кстати, не требовалось и в рамках рекомендаций правительства", - сказано в открытом письме.

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