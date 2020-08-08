Глава Минздрава об ухудшении ситуации и упреках: а что там делали советники президента?

Глава Министра здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в интервью "Дню на Delfi" рассказал о ситуации с коронавирусом в стране и о том, какие меры будут предприняты.

Президент Гитанас Науседа в последнее время критиковал министра за то, что он ушел в отпуск на фоне всех событий последнего времени.

"Такой был неотпускной отпуск, я уже упоминал, что почти половину времени приходилось тратить на общение с коллегами по телефону, потому что ситуация не такая хорошая и другим министрам было непросто. Нельзя упрекать. Я уже перекроил график так, чтобы отпуск был короче, но все равно по пятницам приезжаю", – сказал Верига.

По его словам, это время было напряженным для всей команды, но вызовы еще могут быть и осенью.

"Да. Ситуация ухудшается, но пока она контролируемая, многие министры работают, принимают решения. Есть работающая команда. Второй момент, это тоже надо понять, я не машина, не механическое оборудование. Я тоже нуждаюсь в отдыхе, чтобы продуктивно работать.

Тем более, что время было интенсивным, команда устала. Мы старались дать отдохнут всей команде, поскольку похоже, что осень будет напряженной, несмотря на желания и потребности, отдых нужен, в противном случае, все, я думаю, рискуют выйти из игры, ведь если будут проблемы со здоровьем, тогда человек уже не на неделю выпадает", – сказал министр.

Президент уже не раз заявлял, что глава Минздрава должен ответить обществу на возникшие вопросы в связи с вице-министром, которая подала в отставку.

"Да, я удовлетворил заявку вице-министра, я уважаю ее решение, но я уже говорил об этом - я не думаю, что она что-то сделала не так, она как любой гражданин может защищаться и доказывать свою правоту, она не политик. А что касается всех объяснений, ведь и команда президента каждый день утром подключалась. Сначала даже приходили, мы обсуждали, кто и что делает, как проходят закупки", – сказал министр.

"Сколько хотели, столько информации получали, у нас не было секретных совещаний", – сказал Верига о ситуации с закупками.

"Я не сомневаюсь в честности вице-министра, тем более, что она одна ничего не решала. Все это обсуждалось и в министерстве, поэтому обвинять ее в том, она выполняла какие-то пожелания и превысила полномочия, можно только если не вникнуть в ситуацию или не понимать, насколько все тогда было сложно", - сказал он

"Единственный момент, который на самом деле огорчает, так это то, что за посредничество надо платить. Ведь во время пандемии многие люди помогали. Было много общественных инициатив. И деньги собирали, и средства покупали, врачам, пенсионерам помогали, никто и не предполагал, наверное, что на этом попытаются заработать", – сказал министр.

Что касается эпидемиологической ситуации, то он заметил, что сейчас она понемногу ухудшается.

"Ситуация понемногу ухудшается, количество случаев растет. Нет резких скачков, как в других странах, где была так называемая вторая волна. Люди стали больше путешествовать, встречаться, праздновать.

Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев, поэтому надо заранее предусмотреть определенные меры, которые будем предпринимать, если ситуация по-прежнему будет ухудшаться. Более того, сегодня мы дискутировали о более активном и продуктивном тестировании как тех, кто болеет в легкой форме и находятся дома, так и тех, у кого был контакт или кто вернулся из стран с высоким уровнем заболеваемости", - сказал он.

Министр заметил, что если в какой-то стране ситуация будет серьезно ухудшаться, то больше не будут ждать неделю, и будут принимать новый порядок раньше.

"Есть лишь один момент, мы согласовываем порядок с соседями - латышами и эстонцами. Когда согласовываем, координированно объявляем. (…) Если критерий вдруг сильно вырастет, будет какой-то сильный рост, то не обязательно будем ждать целую неделю", - сказал Верига.

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