Посещение Жальгирисской клиники поразило: за обычную процедуру пришлось заплатить немаленькую сумму

После карантина многие жители столкнулись с тем, что не могли попасть к врачам. Удивила многих пациентов и плата за средства защиты во время посещения зубных врачей. Женщина посетила Жальгирисскую клинику, чтобы ей сделали гигиену полости рта. Полученный счет очень удивил. Представители клиники никаких нарушений не нашли.

В редакцию обратилась женщина, которая рассказала о своем опыте посещения зубных врачей Жальгирисской клиники.

"У меня проблема - растут зубы мудрости, они давят на другие зубы. Поэтому часто приходится обращаться к врачам. В регистратуру дозвониться сложно, а когда отвечают, говорят: "Пока графика нет, звоните завтра". А что делать, если боль сводит с ума?", – рассказала женщина.

Больше всего ее поразил профилактический визит в Жальгирисскую клинику, где ей сделали гигиену полости рта. Эта процедура обошлась в 75 евро.

"Перед тем, как пойти в клинику, я посмотрела цены - ни у них, ни у частников подобных цен не было. Но делать нечего, пошла платить", - рассказала женщина. Особенно ее поразили строчки в счете-фактуре, где объяснялось, за что она заплатила.

Foto: Asmeninio albumo nuotr.

"Оказывается, врач использовала 2 пары перчаток, хотя процедура заняла 20 минут, а врач перчатки не меняла. В счете был пункт "знакомство с правилами гигиены". Это что? Я так поняла, мне рассказали как правильно чистить зубы, это заняло меньше минуты. Угадайте, сколько этот курс стоил? Больше 4 евро. Где-то было сказано, что мне придется заплатить за это? Нет! С каких пор клиенту не говорят, что за услугу ему придется платить? На сайте клиники сказано, что цену за процедуру считают так - 1,5-2 евро за зуб", – рассказала женщина. На деле получилось 2,5 евро за зуб.

Представитель клиники Линас Залецкас сказал, что все цены в клинике установлены в соответствии с порядком, установленным в документе Nr. 11-96-2, утвержденном министром здравоохранения Литвы приказом Nr. 178 от 26 марта 1996 года. Плюс клиника руководствуется другими документами, в которых установлен порядок индексации цен.

По его словам, в соответствии с действующим порядком, если человек получает платные услуги, он оплачивает лекарства, необходимые средства, одноразовые средства с учетом того, какое их количество было использовано. Залецкас заметил, что в ходе визита пациенту могут предоставить ряд услуг, все они оцениваются отдельно.

Он сказал, что ценник на сайте дает представление о ценах скорее ориентационное, конечная стоимость услуг зависит от состояния конкретного пациента.

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