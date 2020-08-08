В выходные дни в Литве установится тропическая жара

В выходные дни в Литве будет очень жарко. В субботу воздух прогреется до 32 градусов, такая погода будет держаться до понедельника.

В субботу днем будет солнечно, но местами соберутся облака, на юге возможны небольшие дожди, кое-где с грозами. Суббота будет самый теплый день этой недели - воздух прогреется до 27–32 градусов. На море будет прохладнее, теплее всего будет в Таурагском округе.

В воскресенье погода будет похожей. По-прежнему будет тепло. Днем после обеда местами будут формироватьсяpo облака, которые принесут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 14–19 градусов, днем будет 25–30 градусов. Прохладнее в этот день будет на востоке страны, в большинстве районов 26–28 градусов тепла, а в Дзукии будет еще теплее.

В понедельник ночью – без осадков, днем пройдет малоактивный фронт, местами возможны грозы. Ночью будет 13–18, днем 25–30 градусов.

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