Инцидент в Вильнюсском аэропорту: приехавших на частный праздник американцев не впустили в Литву

Джоуи Вайсман и Нелли Парк из США прилетели в Вильнюс из Копенгагена. В Вильнюсе из задержали пограничники и продержали в аэропорту 5 часов, не объяснив причину задержания.

"Эта госпожа (сотрудница СОГГ) не говорит по-английски. Ее коллеги переводят, если она что-то хочет сказать. Перед тем как прилететь из Новой Зеландии, где мы провели несколько месяцев, в Литву, мы связались с МИД и интересовались, можем ли сюда приехать, впустят ли нас, как будет с самоизоляцией и т.д. Нас заверили, что из Новой Зеландии мы можем прилететь. Мы летели через Сингапур и Данию, нигде не покидали аэропорты, есть соответствующие документы.

Нас задержали в Вильнюсе отвели в какой-то коридор, там нет воды, нет туалета. Мы поняли одно - мы граждане США, поэтому нас не могут впустить в Литву. Наши друзья в Вильнюсе растеряны, они связались с посольством США, но никто ничем не может помочь, все решает одна не владеющая английским сотрудница СОГГ. Она не может нам показать, на основе какого документа нас не впускают, просто говорит, раз мы из США - не впустит", – рассказали Delfi граждане США, которые не были в Америке уже полгода.

Delfi в пятницу вечером не удалось связаться с МВД. Задержанные прислали запись разговора с сотрудницей СОГГ, которая приравнивает их гражданам Казахстана.

"Если казахи полетят на два месяца в Канаду, а оттуда в Литвы - мы что их пустим? Конечно, нет! Ведь они не жители Канады?!" – слышно на записи.

На данный момент приезд граждан третьих стран, их изоляцию регламентирует приказ главы Минздрава Nr. V – 1719 от 24 июля.

В нем сказано, что граждане третьих стран обязаны провести в изоляции 14 дней, сдать анализ на коронавирус, и изоляция и анализ оплачивается прибывшими или компанией, которая их пригласила.

О том, что в Литву не впускают легально прибывших граждан третьих стран, в приказе ничего не сказано.

Представитель СОГГ Рокас Пукинскас сказал lrytas.lt, что иностранцам предоставили всю необходимую информацию.

"Все элементарно – они не отвечают требованиям, действующим во время чрезвычайного положения. Они приехали на частный праздник, но, наверное, не интересовались правилами. Неправда, что с ними не говорят. Им объяснили, что в Литву их не впустят", – сказал он, заметив, что раз они прилетели из Копенгагена их туда и вернут.

Американцы надеялись, что их впустят в Литву потому что они много времени провели в Новой Зелендии. Пукинскас объяснил, что их впустили бы, если бы они были гражданами Новой Зеландии.

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