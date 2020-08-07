По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные-спасатели эвакуировали жителей нескольких квартир, поскольку в стенах появились трещины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!