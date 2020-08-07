"В пятницу после обеда выяснилось, что один из работников аппарата неделю назад общался с человеком, возможно, больным коронавирусом, поэтому все работники канцелярии должны изолироваться и ждать результатов теста этого человека на COVID–19.
В президентском дворце сейчас проводят дезинфекцию", – сказано в письме Ясюлёниса Delfi.
По его словам, в изоляции находится и глава страна.
"Президент Гитанас Науседа и его семья также изолировались", – сказал он.
Delfi напоминает, что за минувшие сутки в Литве установили 23 новых случая коронавируса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!