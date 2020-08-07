Глава Минздрава: ситуация заставляет обеспокоиться, поэтому готовят план ограничений С масками будут исключения

За прошедшие сутки в Литве зарегистрировали 23 новых случая коронавируса. 7 августа министр здравоохранения страны оценил эпидемиологическую ситуацию.

"Ситуация не улучшается, мы не наблюдаем быстрого роста, как в других странах, но количество случаев растет каждый день, это беспокоит", – сказал министр.

По его словам, уже сейчас думают, что делать, если ситуация ухудшится.

"Эти меры нам уже знакомы, но как мы вышли из нее, так и войдем, если ситуация ухудшится. Это касается масок, ограничения рабочего времени, потока, удаленной работы, ограничения посещений, гигиены рук, окружения, ограничения собраний и наблюдения за здоровьем", – сказал Верига.

Он заметил, что в плане выделены отдельные секторы.

"Государственный, частный сектор, образование, здравоохранение, мероприятия и собрания людей, торговля, развлечения, досуг, услуги, сектор общепита. Расставлены акценты с учетом критериев распространения болезни, когда и какую меру вводили бы", – сказал он.

Этот список предложений 7 августа был выслан всем министерствам, его будут рассматривать через 1-2 недели.

Министр информировал, что при принятии решений решено было ориентироваться на два критерия – 16 или 25 случаев на 100 000 жителей за последние две недели. В соответствии с такими данными будут предлагать введение тех или иных средств.

Он подчеркнул, что средства предлагают вводить изолировано, не так как это было вначале. Они будут направлены на конкретные города и районы.

Верига на пресс-конференции также сказал, что подкорректирован вопрос ношения масок. Включены исключения, касающиеся инвалидов. Бывают случаи, что маски ухудшают состояние здоровья некоторых людей.

"Хочу принести извинения всем инвалидам, которые могли столкнуться с проблемами. Мы получили информацию, что не во всех случаях относились к таким людям с пониманием. Как бы там ни было – есть люди-инвалиды с проблемами с дыхательной системы, дети с поведенческими расстройствами, аутисты, на которых маски надеть не получается, с ними вели себя грубо и неподобающе. Сейчас эти исключения уже включены в новый порядок", - сказал Верига.

По словам министра, в пятницу обсудили вопрос ужесточения контроля людей, находящихся в самоизоляции, а также тех, кто с легкой формой COVID-19 находится дома.

"Установлена определенная пропорция, часть этих людей будут проверять физически", - рассказал министр.

Это будут делать представители НЦОЗ и полицейские.

Верига сказал, что будут следить за тем, чтобы пассажиры паромов и самолетов заполняли анкеты.

"До сих пор больше полагались на сознательность людей", - сказал министр.

Он заметил, что будет проведено совещание с работниками сектора туризма. Речь пойдет о том, чтобы людей побуждали ответственно выбирать поездки.

Верига сказал и о встрече с министром образования, обсудят вопрос работы школ с сентября.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы сектор образования начал работать. Если он не будет работать, то часть людей трудоспособного возраста не сможет ходить на работу. Этого не хочется допустить", - сказал министр.

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