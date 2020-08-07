Министр энергетики Литвы: когда начнет работать БелАЭС, торговля электричеством прекратится

В четверг Литва получила официальное уведомление о том, что 7 августа начинают загружать топливо в БелАЭС. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас на пресс-конференции сказал, что, когда АЭС начнет работать, торговля электроэнергией между Литвой и Беларусью прекратится.

"События последних дней в Беларуси, когда форсировали и ускоряли процесс запуска БелАЭС в Островце показывают, что это идет вразрез с требованиями ядерной безопасности, стандартами безопасности, рекомендациями и это доказывает как сама спешка, так и дробление процесса получения лицензии на отдельные этапы, чтобы скорее получить лицензию на загрузку ядерного топлива. Я говорил об этом вчера и с гендиректором МАГАТЭ", – сказал он.

Министр подчеркнул, что очень важный аспект - отказ от покупки электроэнергии с АЭС в Беларуси.

"В этом вопросе мы подготовлены как юридически, так и технически. Отказ от покупки электроэнергии в Беларуси должен быть активирован тогда, когда состоится энергетический запуск БелАЭС", – сказал он.

Он сказал, что важно упомянуть - самая надежная защита от попадания в Литву и на рынок стран Балтии электроэнергии БелАЭС - это синхронизация с континентальными европейскими сетями, это обеспечит Литве надежные поставки электроэнергии и защиту от энергии БелАЭС.

"Что касается данных, то хочу отметить основной момент актуальный для отказа от покупки электроэнергии из Беларуси. Сейчас белорусская электроэнергия составляет 5% электроэнергии, потребляемой в Литве, естественно, что отказ от нее будет иметь лишь менее чем минимальное воздействие на наш рынок и на цены, практически не будет никакого влияния", – сказал министр.

По его словам, важно подчеркнуть, что атомная безопасность - основной интерес Литвы, чтобы гарантировать безопасность жителей страны.

"Как известно, этот объект считается угрозой безопасности для окружающей среды и здоровья общества", – сказал Вайчюнас.

Delfi напоминает, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в пятницу подтвердил - Литва 7 августа вручила Беларуси ноту в связи с запуском реактора БелАЭС.

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