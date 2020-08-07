В Литве есть десятки или даже сотни складов, на которых мог бы произойти взрыв такой же мощности, как в Бейруте

Во вторник в Бейруте произошел мощный взрыв, его причина - загоревшийся в порту склад с конфискованным у россиян нитратом аммония (2750 т). Погибли 100 человек, еще 4000 получили ранения.

Для сравнения, в Литве в прошлом году было продано 867 285,9 т нитрата аммония.

Сейсмологи сообщили, что взрывной волной выбило окна в аэропорту, находящемся в 9 км от склада, мощность взрыва приравнивается землетрясению в 3,3 балла.

Нитрат аммония - химическое соединение NH₄NO₃, соль азотной кислоты, которую используют в качестве удобрения. Если нитрат аммония с мешать с разными видами топлива, получится взрывчатое вещество. Для производства взрывчатки это удобрение используют и боевики Талибана.

В Литве есть сотни складов, на которых находится большое количество нитрата аммония.

"Интенсивно работающие хозяйства - это как тикающие бомбы. В хозяйстве на 2000 га ежегодно используют 1000 т нитрата аммония, а это почти половина того количества, которое взорвалось в Бейруте. Нитрат аммония дешевле бывает зимой, его в это время скупают и до весны держат на складах компаний, находящихся в населенных пунктах", – сказал председатель Литовского союза молодых фермеров Витаутас Буйвидас.

Он сказал, что у элеваторов эти удобрения держат прямо под открытым небом, мимо них каждый день проезжают грузовики с зерном. В случае пожара может произойти аналогичный взрыв. Интересно, в каком количестве нитрат аммония находится на складах в Клайпедском порту, в местах погрузки вагонов.

В соответствии с приказом министра охраны окружающей среды D1-462, производители, импортеры, экспортеры, распространители и пользователи химических веществ каждый год должны передавать Агентству охраны окружающей среды информацию, о которой речь идет в вышеуказанном приказе.

Информация зависит от того, на сколько опасное вещество хранится и от его количества. Нитрат аммония (CAS Nr. ‎6484-52-2) представляет физическую опасность и опасность для людей. Информацию о нем надо регистрировать всем, кто использует, экспортирует, импортирует, производит больше 1 т нитрата аммония.

По имеющимся данным, в 2019 г. в Литве было продано 867 285,9 т нитрата аммония (включая проданный в другие страны ЕС), в Литве было использовано 709,86 т, произведено 619 380,798 т, импортировано – 832 08,94 т.

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