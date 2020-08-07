"В четверг у нас семь случаев – два в магазине в Казлу Руде, по одному в магазинах Вильнюса и Клайпеды, один был наказан на заправке в Пасвалисе, двое в общественном транспорте Вильнюса", – сказала представитель департамента Ревита Янавичюте.

По ее словам, трое получили половину минимального штрафа, остальным пока штраф не назначен, их административные дела рассмотрит суд.

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По словам Янавичене, за нарушения правил самоизоляции за последние сутки наказаны 8 человек. Во всех случаях протоколы составили сотридники Службы охраны госграницы.

С 1 августа в Литве маски обязательны в магазинах, на закрытых рынках, в аэропортах, местах обслуживания клиентов, в госучреждениях, в общественном транспорте и во всех публичных помещениях. За нарушение правила действует система штрафов.

Физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро, а юридическим от 1500 до 6000 евро.

Если человек платит штраф в течение 15 дней, ему могут назначить половину минимального штрафа.

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