За прошедшие сутки в Литве зафиксировали 23 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Литве зафиксировали 23 новых случая коронавируса.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 7 августа:

В Литве в общей сложности подтвердили: 2194 случая заболевания

На данный момент болеют: 442

За последние сутки установлены: 23 новых случая

Скончались: 81

По другим причинам скончались: 13 больных

Выздоровели: 1658

В изоляции находятся: 2820

С 1 июля зафиксировано 118 привозных случаев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!