В Паневежисе было совершено покушение на жизнь молодого человека

6 августа, в 23.30 ч., в Паневежисе, на ул. Статибининку, во дворе дома, незнакомый мужчина с помощью неустановленного острого предмета ранил молодого человека (2000 г.р.).

Молодой человек получил колото-резаные раны. Он госпитализирован. Начато расследование.

Полиция просит всех, кто что-то знает об этом происшествии или располагает ценной для следствия информацией, звонить по номерам 8 700 62 367, 8700 62 374 или 112.

Если вы 6 августа 2020 года с 23 до 24 ч. проезжали по ул. Статибининку, ул. Даряус ир Гирено или где-то поблизости проезжали на автомобиле, в котором есть видеорегистратор, просьба поделиться его записями с полицией. Свяжитесь с нами по номерам 8 700 62 367, 8700 62 374 или эл.почте paneveziovpk@policija.lt.

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