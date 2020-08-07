Глава Минздрава заговорил о возвращении ограничений, действовавших во время карантина

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что уже сейчас обсуждают возвращение ограничений, действовавших во время карантина. Он рассказал об этом в интервью на Delfi.

Несмотря на то, что этот вопрос будут обсуждать на следующей неделе министр заверил, что если ситуация ухудшится, карантин на всей территории страны объявлять не будут, сначала постараются решить проблемы на территории конкретного муниципалитета.

На вопрос, когда вступят в силу другие ограничения, кроме ношения масок в помещениях, он ответил: "Как раз сегодня обсудим это с эпидемиологами. В прошлую пятницу их попросили подготовить список всех мер и средств защиты, которые действовали в Литве. Мы говорим о мерах, предназначенных для работы медучреждений, это посещение пациентов. Также определенные требования к бизнесу, включая ограничение рабочего времени. Все эти ограничения предлагают связать с двумя показателями – 16 и 25 случаев на 100 000 жителей".

Он сказал, что эту информацию представят на комитете по управлению COVID–19, а конкретные решения примут на заседании правительства.

"Существенная разница в сравнении с прежним регулированием – предлагаем применять эти меры локализовано, следить за ситуацией в муниципалитетах и применять там конкретные меры. Если ситуация ухудшается, относится локально – не объявлять все эти меры в масштабах всей страны сразу, сначала в муниципалитетах", – сказал Верига.

Он заметил, что пока не может назвать конкретные меры, но новых мер в списке быть не должно.

"Да, речь идет и о мероприятиях, встречах, собраниях, посещении пациентов, удаленной работе и т.д., все, что применялось", – сказал Delfi Верига.

"Мы уже знакомы с этим, вопрос только, когда к ним вернутся, какими критериями руководствоваться", – сказал министр.

По его словам, скоро без маски из дома выйти не получится.

"К сожалению, это так. Это именно то, что позволяет избежать сложных решений, которые мешают функционированию государства, работе бизнеса. Лучше такое средство, которое может и некомфортное, людям трудно дышать, но это лучше экономических сложностей и безработицы", – заметил министр.

Каждую пятницу Минздрав обновляет список стран, после возвращения из которых требуется изоляция на 14 дней. По словам министра, сегодня в список таких стран войдет Польша.

"Очень вероятно, что так и будет. Только хочу напомнить, что каждую пятницу эпидемиологи согласовывают этот список с Латвией и Эстонией, так будет и сегодня. Когда согласуем, сообщим, но большого чуда не будет, показатель в Польше стабильно ухудшается", – сказал он.

"Видимо, это неизбежно", – сказал Верига. Министр сказал, что ничего не слышал о том, чтобы сама Польша закрывала границы.

"Ездить в магазины, на отдых, в путешествие, думаю, не получится. Это направление будет закрыто", – сказал политик.

В четверг выяснилось, что после карантина были немного смягчены правила самоизоляции. В них сказано, что специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) могут выпустить на похороны, свадьбу и другое семейное торжество находящегося в самоизоляции гражданина. Верига сказал, что это были единичные случаи.

"Определенные исключения с учетом конкретной ситуации НЦОЗ мог делать. Надо понимать, что это не практиковалось массово, это были единичные случаи", – сказал Верига, успокаивая жителей.

"Если человек из другой страны приехал на похороны, но не может туда попасть из-за изоляции на 14 дней, то устанавливали требования безопасности и было несколько случаев, когда это разрешалось", – заметил он.

Верига сказал, что находящимся в самоизоляции, если они живут в малонаселенном месте, разрешается уходить от дома не дальше чем на 1 км, при условии, что он не ходит туда, где есть люди.

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