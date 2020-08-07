Прогноз синоптиков: в выходные установится тропическая жара

В ближайшие дни антициклон обусловит солнечную и сухую погоду.

7 августа будет ясно, без осадков. Ночью 10–15, на косе 16, днем 25–30 градусов тепла.

8 августа местами пройдут дожди. Ночью 12–17, днем 25–30 градусов тепла.

9 августа днем прогнозируют небольшой дождь, возможна гроза. Ночью будет 12–17, днем 25–30 градусов тепла.

10 августа местами возможны небольшие дожди. Ночью будет 12–17, днем 25–30 градусов.

11 августа вероятность дождя невелика. Ночью 10–15, на косе около 16, днем 22–27 градуса тепла.

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