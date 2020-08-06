В Игналине сбежал больной коронавирусом гражданин Афганистана

6 августа, в 15 ч. из охраняемого помещения Службы охраны госграницы сбежал больной коронавирусом гражданин Афганистана.

Он находится в розыске. Эту информацию Delfi подтвердил мэр Игналинского района Юстас Расикас.

Мужчина с тремя другими афганцами был задержан несколько недель назад, когда нелегально перешел на территорию Литвы из Беларуси. Нелегалов проверили на коронавирус, один из них оказался больным. Трое других были здоровы.

По словам мэра, муниципалитет должен был поместить всех четверых нелегалов в специальное помещение для самоизоляции и обеспечить им питание. Охраняли нелегалов пограничники.

Обстоятельства, при которых молодой человек совершил побег, выясняются. Жителей просят проявлять осторожность, если они увидят разыскиваемого - звонить по номеру 112.

Советник главы МВД Божена Заборовска-Зданович сказала, что задержанных не держали под арестом.

"Когда их задержали, они попросили в Литве политическое убежище, поэтому их арест не имел смысла. Этих людей не доставили в Центр регистрации иностранцев потому, что один из нелегалов был болен коронавирусом, а другие контактировали с ним. Муниципалитет попросили предоставить помещение для изоляции этих людей. Пограничники физически это помещение не охраняли, поскольку эти люди не находились под арестом", – сказала Delfi Заборовска-Зданович.

По имеющимся данным, сбежавший выпрыгнул из окна на первом этаже.

По словам Заборовской-Зданович его разыскивает полиция и криминалисты. "Мы надеемся, что его скоро найдут и отправят в изоляцию", - сказала советник министра.

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