Президент призывает министра здравоохранения поскорее вернуться из отпуска на работу

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает министра здравоохранения Аурелиюса Веригу поскорее закончить отпуск, вернуться еа работу и предоставить свои объяснения в связи с подозрениями в коррупции в адрес вице-министра Лины Ярушявичене.

"Было бы ненормально, если бы министр здравоохранения не взял на себя ответственность, что в его секторе и напрямую связана с работой вице-министра. Наверное, можно не знать человека, который работает далеко от тебя, все нюансы работы, однако вице-министр - это человек, еще и замещающий министра. Много вопросов. Министру нужно было бы поскорее закончить отдых и вернуться на работу, потому что ему обязательно придется отвечать на эти вопросы", - сказал глава государства журналистам в четверг в Медининкай.

По словам Г. Науседы, вопросы, на которые предстоит ответить А. Вериге, связаны с "определенными системными моментами", которые проявляются в виде разных связанных с министерством скандалов.

"И история Шарунаса Нарбутаса, и этот случай показывают, что тогда, когда Литве не хватало средств защиты, тестирования (...), ситуация была экстраординарная - все равно (...) было много мутной воды, в которой часть людей пыталась искать и ловить рыбу", - сказал президент.

"С этим нельзя мириться, в народе это называется мародерство. С такими вещами мы должны бороться", - добавил он.

По словам Г. Науседы, перед тем, как говорить о вероятной отставке А. Вериги, нужно получить "ответы от министра".

В понедельник правоохрана сообщила, что в досудебном расследовании о закупке экспресс-тестов подозрения в служебных злоупотреблениях и превышении полномочий предъявлены вице-министру здравоохранения Л. Ярушявичене. Вице-министр Л. Ярушявичене подала заявление об увольненим, а министр здравоохранения А. Верига должен подписать заявление в пятницу.

Как утверждает Служба расследования финансовых преступлений Литвы, в расследовании о закупках экспресс-тестов на коронавирус стоимостью 6 млн евро вице-министр подозревается в злоупотреблениях служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб.

Еще одно расследование относительно закупок реагентов для исследований по COVID-19 на сумму более 5 млн евро проводит Служба спецрасследований. В нем подозрения в торговле влиянием предъявлены бывшему президенту Ассоциации помощи онкологическим больным Ш. Нарбутасу. В ходе этого расследования также допрошены министр здравоохранения А. Верига, вице-министр Кристина Гаруолене, канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, вице-канцлер Лукас Савицкас.

Обе закупки, расследования по которым проводит правоохрана, проводила Национальная лаборатория общественного здоровья . Ее глава Витаутас Зимницкас умер несколько недель назад. Правоохрана допросила временное руководство лаборатории.

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