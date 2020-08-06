Если вы хотите сдать тест на COVID-19: когда и сколько придется заплатить

В Литве работает 14 лабораторий, получивших лицензию на проведение тестов на COVID-19. С начала мая платно можно провериться и в частных лабораториях. Портал Delfi представляет вниманию читателей актуальную информацию по этому вопросу.

Сообщается, что лица, у которых есть симптомы COVID-19 (температура, кашель, тяжелое дыхание и другие симптомы) и члены их семей, заболевшие коронавирусом, проходят проверку в установленном порядке в мобильных пунктах. Эта услуга предоставляется бесплатно.

Если у людей нет симптомов, но они предполагают, что могут болеть бессимптомной формой COVID-19, то они могут сдать анализы в частной клинике.

Сегодня такие анализы можно сдать в 5 клиниках: Baltics Medics, Diagnostikos laboratorija, Medicina practica laboratorija, SK Impeks Medicinos diagnostikos centras и Invitro diagnostika.

Можно обращаться в эти клиники безо всякого направления. Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте ранее говорила, что цены на анализы государство не устанавливает. Это делают сами лаборатории.

Delfi интересовался, сколько такое исследование стоит за границей.

По данным Европейского офиса ВОЗ, многие страны, например, Испания, Ирландия, Швеция, Дания и др., оплачивают эти услуги, жителям платить не приходиться.

Однако есть страны, где жители сами должны платить за тест. В Латвии такой анализ обойдется в 80 евро, в Польше 500-600 злотых (113-136 евро), в Эстонии – 81 евро, в Чехии – 1674 крон (64 евро), на Кипре не больше 110 евро.

В Литве в частных лабораториях анализ на COVID-19 стоит 70-79 евро. В лаборатории Antėja (ЗАО Diagnostikos laboratorija) цена – 79 евро.

В клайпедской Uosto klinikа (ЗАО Baltic Medics) анализ обойдется в 76 евро (из носоглотки), по антителам в крови - 16 евро.

В Medicina practica анализ образцов из носоглотки стоит 75 евро. Анализы можно сдать в 10 городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Шяуляй, Мажейкяй, Таураге, Шилуте, Висагинасе, Зарасай. Анализ крови обойдется в 14 евро плюс 2,5 евро за процедуру.

На сайтах Medicinos diagnostikos centras и Invitro diagnostika информации о тестировании на COVID-19 нет.

Delfi интересовался ценами в этих клиниках. Замдиректора Invitro diagnostika Лаура Бакане сказала Delfi, что мазок из носоглотки стоит 75 евро, а анализ крови на антитела – 20 евро.

Представитель Medicinos diagnostikos centras Ина Шапранаускене сказала Delfi, что в их клинике платно можно сдать анализ с начала мая. С тех пор уже проверились больше 1200 человек. Анализ образцов, взятых из носоглотки, стоит 75 евро, анализ крови - 12,5 евро.

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