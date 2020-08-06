Правила самоизоляции в Литве: есть исключения, призывают не лгать

6 августа во время пресс-конференции глава группы по информированию жителей Гедрюс Сурплис призвал жителей не избегать самоизоляции. Он упомянул и о том, что правила самоизоляции стали либеральнее. Правда, позже он уточнил, что "после истории с узбеком" их снова ужесточили.

"Призываю жителей не искать какие-то возможности уйти от изоляции – не лгать о том, откуда они приехали. Надо изолироваться, если вы вернулись из страны с высоким уровнем заболевания, для этого созданы все условия. За это отвечают муниципалитеты, НЦОЗ предоставляет необходимую информацию", – сказал Сурплис.

Он сказал, что правила самоизоляции стали либеральнее.

"Самоизоляция сейчас стала немного либеральнее, по сравнению с тем, что было во время карантина – есть возможность ненадолго выйти: погулять, подышать воздухом или за покупками. И наконец, если есть такая необходимость, то сходить на похороны, на крестины, на свадьбу, даже на работу, если без этого нельзя, НЦОЗ выдает в таких случаях специальные разрешения, оценив ситуацию. Это не такой режим как в тюрьме, где сидят и ждут, когда закончатся 14 дней", – сказал он.

"Поэтому не стоит избегать изоляции", – продолжил Сурплис.

На просьбу журналиста Delfi уточнить, где можно почитать об этой либерализации правил, политик сказал, что он предоставил не совсем верную информацию.

"Тут меня поправила Ашоклене (главный эпидемиолог Литвы), сказав, что после случая с узбеком вернули прежние строгие правила. Тут я ошибся, все снова ужесточили, погулять сейчас уже нельзя", – сказал он.

На вопрос, когда же действовали более либеральные правила, Сурплис ответил: "После отзыва карантина были смягчены правила и режим изоляции, можно было в течение часа гулять, но не уходить от дома больше чем на 1 км".

Приказ главы Минздрава, регламентирующий правила изоляции, был принят 12 марта 2020 г. Последняя редакция этого порядка вступила в силу в начале августа. В ней предусмотрено, что находящийся в изоляции человек может обращаться в НЦОЗ с просьбой дать разрешение на то, чтобы покинуть место самоизоляции.

Не осталось разрешения погулять и сходить за покупками. Однако, как выяснилось, даже те, кто находится в самоизоляции, может обращаться в НЦОЗ и просить разрешение на участие в похоронах или поминках близкого человека.

"НЦОЗ, оценив все обстоятельства, может принять решение и разрешить человеку покинуть место самоизоляции в следующих случаях: для организации похорон близкого человека, участвовать в церемонии прощания / похорон (это касается только тех, у кого был контакт с больными); ездить в мобильный пункт или лабораторию, чтобы сдать анализ на COVID-19", – сказано в документе.

Кроме того, с разрешения НЦОЗ, человек может сменить место самоизоляции.

В соответствии с действующим приказом министра здравоохранения, просить временно покинуть место изоляции могут иностранцы или проживающие за границей граждане Литвы.

"Иностранцам и гражданам Литвы, которые живут за границей, которые приехали в Литву по работе, учебе или бизнесу, если они должны провести 14 дней в изоляции, разрешают поехать на место работы, учебы, деловой встречи или на место предоставления услуг здравоохранения (это касается только тех, у кого был контакт, кто вернулся или приехал из-за границы, если они не раньше, чем через 7 дней после приезда прошли тест на COVID-19 и получили отрицательный ответ", – сказано в документе.

Кроме того, НЦОЗ может разрешить проживающим за границей литовцам покинуть Литву до окончания срока изоляции.

"Иностранцам и проживающим за границей гражданам Литвы могут разрешить покинуть страну до окончания срока изоляции", – сказано в приказе.

Оказывается, оценив все обстоятельства, НЦОЗ может выпустить находящихся в самоизоляции даже для участия в семейных праздниках.

"Организовать и участвовать на свадьбах, крестинах или юбилеях близких людей (только тех, у кого был контакт, кто приехал из-за границы); а также членам команд и экипажей, которые работают в компаниях, осуществляющих международные коммерческие перевозки на всех видах транспорта, если им нужно отправиться в госучреждения для предоставления документов, связанных с работой; высококвалифицированным специалистам, если они сдали тест на COVID-19 и получили отрицательный ответ", – сказано в документе.

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