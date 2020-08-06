На границе в Польшей могло бы дежурить больше полицейских и специалистов из НЦОЗ

Если уровень заболеваемости в Польше достигнет такого уровня, что из этой страны будет запрещен въезд иностранцев, то прибывающих на пограничных территориях могли бы более строго проверять полиция и специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), сообщило BNS в четверг Министерство внутренних дел (МВД).

Возможности у иностранцев для прибытия из Польши в Литву не будет в том случае, если показатель заболеваемости в этой стране за последние две недели превысит 25 случаев на 100 000 жителей.

Если заболеваемость выше 16, то иностранцам разрешается прибывать в страну, однако они, как и возвращающиеся жители Литвы, обязаны пройти двухнедельную изоляцию.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сейчас этот показатель равен 19,4.

"Пограничный контроль - это одна из самых строгих мер. Если количество случаев в Польше превысит 25 случаев на 100 000 жителей, то могут применяться и другие меры, среди них - более строгий контроль полиции и проверки НЦОЗ в пограничных районах", - сообщила BNS пресс-секретарь министра внутренних дел Риты Тамашюнене Божена Заборовска-Зданович.

Она добавила, что в министерстве рассчитывают на сознательность граждан, ведь распространение вируса напрямую зависит от выбора каждого из нас.

По словам Божены Заборовски-Зданович, пограничные службы и сейчас ведут усиленный контроль нелегальной миграции у внутренних границ.

В настоящее время пограничный контроль осуществляется в международных аэропортах, в Клайпедском государственном морском порту. В июле контроль был продлен до 15 августа включительно.

Божена Заборовска-Зданович подчеркнула, что Литва может вводить временный контроль на границах только на шесть месяцев. Далее должны быть достигнуты общие соглашения со всем странами ЕС, чтобы не нарушать принципы свободного передвижения между странами ЕС.

Если общие соглашения не будут достигнуты, то при проверках в аэропортах и морских портах будут усилены силы полиции.

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