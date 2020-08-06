Советник премьера Литвы: рекомендую вернуться из Польши 9 августа до 24:00

Показатель уровня заболеваемости коронавирусом в Польше в минувшие выходные увеличился до критического, поэтому вернувшимся из этой страны жителям Литвы с понедельника придется изолироваться на 14 дней. Вероятно, в пятницу Польшу включат в список стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Советник премьер-министра Литвы Гедрюс Сурплис призывал людей вернуться в Литву.

"Чтобы люди могли прогнозировать время, пытаемся соблюдать недельный срок, не менять условия. Но уже сейчас МИД рекомендует не ездить в некоторые страны. Если люди сейчас находятся в Польше, я по-человечески советую – вернитесь до 24 ч. 9 августа", – сказал он.

"Если есть неотложные дела в Польше, надо знать, что после возвращения придется регистрироваться в НЦОЗ и изолироваться. Если вам придется изолироваться с понедельника, не надейтесь на получение оплачиваемого больничного", – напомнил Сурплис.

Delfi напоминает, что в Польше уровень заболевания Covid–19 на 100 000 жителей быстро растет. Если в прошлую пятницу он был ниже опасного, то в воскресенье составил 17,2, а 3 августа - 17,9.

По данным на 5 августа, он составляет 19,4.

В список стран из группы риска, после возвращения из которых надо изолироваться, входят те страны, где уровень заболевания составляет 16 и больше случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Представитель Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сказала 5 августа, что Польша наверняка войдет в число таких стран.

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