В Клайпеду прибыл новый груз СПГ от компании "Новатэк"

В четверг на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк" - это 43-ий такой груз в этом году.

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia пришло из Высоцка, где расположен завод СПГ компании "Новатэк". В четверг судно пришвартовалось к плавучему хранилищу СПГ Independence.

Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз доставил 10 тыс. кубометров СПГ.

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В субботу должен прийти еще один небольшой газовоз Coral Fungia. График показывает, что это будет уже 40-й такой газовоз на терминале в этом газовом году.

За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также приняты 16 крупных газовозов из Норвегии, четыре крупных газовых груза из США.

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