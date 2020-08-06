Министр энергетики обсудит с главой МАГАТЭ связанные с Белорусской АЭС вопросы

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в четверг обсудит с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) проблематику Белорусской АЭС (БелАЭС), чей запуск может состояться уже в эту пятницу.

Министерство энергетики сообщило, что Ж. Вайчюнас проведет телеконференцию с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.

В комментарии министерства для BNS отмечается: "Из сообщений в публичном пространстве очевидно, что Беларусь по политическим мотивам спешит с запуском АЭС, и вместе с тем всего пару дней назад было объявлено, что изменен порядок выдачи лицензий для запуска реактора БелАЭС. Это лишь еще раз показывает, что в этом проекте есть серьезные проблемы и об этом будет разговор с главой МАГАТЭ".

В мае прошлого года, когда на электростанцию прибыло ядерное топливо, Ж. Вайчюнас в письме Р. Гросси подчеркнул, что доверие к ядерной энергетики и МАГАТЭ в настоящее время зависит от действий самого агентства.

Литва утверждает, что Беларусь строит АЭС в 50-ти километрах от Вильнюса без соблюдения требований безопасности.

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