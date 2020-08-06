С четверга пенсионерам в Литве начинают выплачивать одноразовое пособие в размере 200 евро

Фонд социального страхования "Содра" с 6 августа начинает выплачивать пенсионерам и инвалидам одноразовое пособие в размере 200 евро. До конца месяца эти деньги получат 900 000 человек, им выплатят 182 млн. евро.

Представитель отдела коммуникации "Содры" Малгожата Козич сказала, что эти пособия переведут вместе с пенсиями, но не обязательно в тот же день, в какой платили до сих пор.

"Выплаты могут поступить в другой день. На счета большая часть людей получит их раньше обычного, с 6 августа, некоторые в тот же день, что и обычно. Небольшая часть получателей - на день позже обычного", – сказала Козич.

На дом пенсии будут приносить с 10 по 26 августа, в эти дни деньги также можно будет получить на почте.

Парламент в начале мая одобрил предложение правительства выплатить одноразовые пособия в размере 200 евро людям из уязвимых групп. Правящие сказали, что это оживит потребление и отчасти компенсирует финансовый ущерб жителей, понесенный во время карантина.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что во время карантина люди из группы риска не могли жить нормальной жизнью.

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагал выплатить эти деньги раньше. Он признал, что дата выплаты этих пособий "практически совпадает с началом предвыборного периода".

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