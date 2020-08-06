Жители Литвы в последние дни перед введением изоляции штурмуют магазины в Сейнах

После того как стало известно, что после возвращения из Польши придется изолироваться на 14 дней, жители приграничных районов массово отправились в Польшу за продуктами. Такого наплыва жителей Литвы в Сейнах раньше не видели и на Рождество.

"Закроют, точно закроют. Слышал, что со следующей недели", – сказала Эдита из Алитуса, которую журналист встретил у магазина Biedronkа.

Во вторник утром все магазины около Biedronka были с литовскими номерами.

Можно подумать, что поляки к такому наплыву готовились: на двери магазина висит плакат на литовском языке с просьбой надевать маски, а на улице стоит большая палатка, в которой продают сезонные товары с 50% скидкой.

В самом магазине Biedronkа акций немного, литовцы уже успели раскупить свиной окорок по 9,99 злотых (2,29 евро), но осталась шейка по 11,99 злотых (2,75 евро).

Овощи и фрукты можно покупать не в магазине, а у торговцев. Килограмм сливовых томатов стоит 5 злотых (1,15 евро), малиновых – 7 злотых (1,60 евро), малины – 9 злотых (2,06 евро), слив – 5 злотых (1,15 евро).

"Мы уже и не смотрим на цены, когда такой курс злотого, все выгодно брать. Даже маски одноразовые здесь стоят 26 евроцентов, а в Литве дешевле 30 евроцентов не видели", – сказали супруги из Лаздияй. Они прибавили, что обязательно зайдут в аптеку, где по литовским рецептам некоторые лекарства стоят в 3 раза дешевле.

"Местные врачи даже советуют, в какую аптеку лучше идти", – сказала женщина.

Многие литовцы в Сейнах маски надевают не только в магазинах, но и на улицах городка, хотя инфекции не боятся, поскольку слышали, что COVID-19 в Польше особенно распространен на западе, в Сейнах пока безопасно.

Литовцы покупают здесь алкоголь, мясо, молочные продукты, корм для домашних животных, гигиенические товары.

Большинство приезжих - жители приграничных регионов: Лиздийского, Алитусского, Варенского или Друскининкайского.

Похожий наплых литовцев наблюдается и в селе Огродники, где находится магазин Vynotekа. Жители Лаздияй сюда приезжают почти каждый день, а проезжающие мимо останавливаются, чтобы потратить оставшиеся злотые.

Эугениюс Каминскас из Лаздияй сказал: "Может, и не последний раз здесь встретились. Сегодня беру лишь две палки колбасы и сметану. Придется изолироваться, поэтому будем ездить в Maximа и Norfа - не проблема".

По его слова, такого наплыва литовцев в Польше он не видел с Рождества. Узнав об ограничениях, люди отправились пополнять запасы.

Артурас из Друскининкай купил целую упаковку литовского пива. Говорит, приехал только потому, что узнал о необходимости изолироваться со следующей недели.

Граница с Польшей была открыта в июне. Тогда выезжающие получали сообщения Минздрава с уведомлением, где они могут провериться после возвращения. Люди даже отключали телефоны, чтобы их поездку не отслеживали.

Кястутис из Лаздияй рассказал, что даже во время карантина, когда граница была закрыта, самые упорные дзукийцы ездили в Польшу по лесным дорогам на велосипедах и привозили несколько ящиков дешевого алкоголя.

"Такая крепкая дружба между нашими народами", – шутил он.

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