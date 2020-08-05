Ракеты Javelin из США переданы вооруженным силам Литвы

Литве из США переданы дополнительные ракеты противотанковой системы Javelin стоимостью свыше 31 млн. долларов США, в среду сообщили ВС Литвы.

Эти ракеты являются помощью от США Литве.

По информации Министерства обороны, Литва в ближайшее десятилетие планирует приобрести у США ракеты на 104 млн долларов США, договор на 13 млн долларов США был подписан в конце 2019 года. Данными системами будут дополнительно оснащены подразделения Сухопутных войск Литвы, что усилит оборонную мощь страны.

"США является стратегическим партнером и основным обеспечивающим безопасность Балтийского региона союзником. Американская противотанковая система Javelin вностит весомый вклад в долгосрочное усиление боеготовности ВС Литвы и усиление оборонной мощи", - заявил в пресс-релизе министерства вице-министр Эймутис Мисюнас.

Посол США в Литве Роберт Гилкрист добавил, что дополнительные ракеты противотанковой системы Javelin "бесспорно усилят взаимодействие Литвы с вооруженными силами США".

Также посол приветствовал усилия Литвы по модернизации и усовершенствованию своих вооруженных сил.

Ракеты Javelin могут уничтожать цели, находящиеся на расстоянии от 75 до 2,5 км.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!