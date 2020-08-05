Главизбирком Литвы: на парламентских выборах защитные маски будут обязательными

На выборах в Сейм, которые пройдут в октябре этого года, защитные маски будут обязательны, постановила в среду Главная избирательная комиссия Литвы (ГИК).

Респираторы или медицинские маски должны быть на членах комиссий, наблюдателях, а также на избирателях.

В очередях между избирателями должно сохраняться расстояние не менее одного метра, также потоки избирателей должны быть распределены так, чтобы в помещение для голосования избиратели входили и выходили в разные двери, потоки не смешивались между собой.

Если голосование проходит на дому, то, если есть такая возможность, будет рекомендовано заполнять бюллетень у дверей. Членам комиссии также будет рекомендовано не входить внутрь помещений.

Избирателям из группы риска будут созданы условия прибыть на места голосования в ранние часы, когда поток людей не такой активный.

Избирателям советуют приходить на участок со своими пишущими принадлежностями, ручки в помещении для голосования должны дезинфицироваться после каждого использования.

Во время пандемии срок досрочного голосования на выборах в Сейм будет продлен: голосовать досрочно можно будет в понедельник, вторник, среду и четверг на неделе голосования.

В обычных условиях досрочное голосование проходит два дня: в среду и в четверг.

Выборы в Сейм пройдут 11 октября.

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