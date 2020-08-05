Маневры лихача: обгон прямо перед носом у тягача

Неосторожный и необдуманный обгон - одна из самых частых причин гибели людей на дорогах. Водителей призывают идти на обгон только если они убедились в том, что это безопасно, однако редакция получила видео, на котором зафиксирован опасный обгон.

Видео было сделано на дороге Вильнюс-Друскининкай. Здесь движение очень интенсивное – много тягачей, легковых авто. Водители знают, что это дорога с интенсивным движением, но узкая, обгон там - непростой маневр.

Немало ДТП здесь завершились трагедией. Чаще всего причина ДТП – выезд на встречную полосу, если водитель не убедился в безопасности маневра.

Однако на видео можно заметить, как водитель, чей видеорегистратор снял видео, резко сдвинулся на обочину. Выяснилась причина этого: водитель Volkswagen Passat, несмотря на сплошную линию начал обгон, несмотря на то, что ему навстречу едет тягач, а за ним еще несколько легковушек. Volkswagen Passat едет посередине дороги, вынуждая других водителей смещаться к обочине.

Этот маневр ДТП не завершился, но Delfi напоминает, что ДТП на этой дороге случаются очень часто. Здесь в ДТП несколько лет назад попал и экс-министр внутренних дел Эймутис Мисюнас. Тогда водитель, обгонявший колонну машин, не нашел зазора, чтобы вернуться в свою полосу и так "перестраивался", что едва не столкнул автомобиль Мисюнаса с дороги.

Следователь Литовской дорожной полиции Ритис Восилюс сказал Delfi, что картину на видео можно расценить как опасное вождение.

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