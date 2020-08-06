#культпротест. Литовские музыканты выступили со словами поддержки белорусскому народу

Андрюс Мамонтовас, группа Biplan, Альгирдас Каушпедас и другие самые известные литовские музыканты в рамках инициативы "Культпротест" выразили слова поддержки белорусскому народу и высказали свое мнение относительно событий, разворачивающихся в Беларуси.

Они поддержали белорусскую творческую интеллигенцию и белорусский народ в борьбе за мирные демократические перемены.

"Как и большинство жителей Литвы я наблюдаю и слежу за событиями в Беларуси, потому что они очень напоминают то, что в Литве происходило 30 лет назад. Я очень надеюсь и желаю от всего сердца, чтобы здравый смысл и стремление к свободе выбора у вас наконец-то победило. Мы ждем, когда между нашими странами не станет границ, и когда мы опять встретимся, чтобы поиграть вместе", - заявил литовский рок-музыкант Андрюс Мамонтовас.

Макс Мельман и Олег Алексеев из группы Biplan выразили солидарность "со всеми свободными людьми Беларуси".

"Мы надеемся, что в Беларуси произойдут позитивные, мирные перемены", - добавили они.

Литовский рок-музыкант Альгирдас Каупшедас отметил, что недостаточно ждать перемен, нужно их делать, и пожелал белорусам свободы.

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