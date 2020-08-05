Вице-министр: ивестиции США в базу ВВС в 3 раза увеличат возможность принимать самолеты

Инвестиции США в размере 24 млн евро в Авиационную базу Литовских военно-воздушных сил в три раза увеличилат возможность принимать самолеты, заявил вице-министр обороны Литвы Эймутис Мисюнас.

"Инвестиции США в военную инфраструктуру Литвы показывают, что Литва остается важным приоритетом оборонной политики США. Вместе с США мы укрепляем мощность Авиабазы, повышая в три раза таким образом мощности Авиабазы ВВС Литвы, возможность принять больше воздушных судов. Также улучшаются условия для учений военных подразделений США и стран НАТО и для более быстрого прибытия сил союзников в Литву и другие страны Балтии", - заявил Э. Мисюнас.

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По словам посла США в Литве Роберта Гилкриста, эти финансируемые США проекты являются "бесспорным нашим обезательством по охране воздушного пространства НАТО". Также дипломат отметил, что такое усиление увеличивает готовность войск США к операциям быстрого реагирования в Европе.

По данным министерства, полученные от США в 2016-2020 годах средства в Фонд европейских оборонных инициатив позволили завершить 16 объектов на Авиабазе в Шяуляй, строительство еще двух объектов намечено завершить в этом году.

Это новые ангары для ремонта транспорта и наземной техники, операционный центр, три перрона и другие объекты военной инфраструктуры.

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