Депутаты не могут решить, от какого праздника отказаться ради 13 января

В Литве возобновились дискуссии о том, чтобы объявить 13 января праздничным выходным днем, однако представители парламентских партий, не могут договориться, от какого из праздников следует отказаться в пользу нового праздничного дня. По этой причине предлагают увеличить количество праздников, несмотря на то, что это наносит финансовый ущерб государству.

Глава Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, комментируя сложившуюся ситуацию, сказал, что и речи не может быть о том, чтобы вычеркнули какой-то из праздников.

"Чем больше выходных – тем лучше. Я не думаю, что в Литве их слишком много. Вообще мир идет к тому чтобы пятница была выходным, по крайней мере для представителей некоторых профессий. Это происходит из-за быстрого темпа жизни, люди теряют здоровье, нуждаются в отдыхе. Один дополнительный выходной ничего не значит. В год должно быть около 20 праздничных выходных дней", – сказал Томашевский.

Однако один из инициаторов проекта консерватор Лауринас Кащюнас сказал, что каждый выходной - ущерб экономике страны.

"Легче всего было бы сказать – добавьте еще один выходной. Статистика показывает, что мы в ЕС находимся среди стран, в которых больше всего выходных, а если добавить еще один, то мы будем лидерами. Это имеет свою цену для экономики, один рабочий день оценивается в 40-50 млн. евро. Это не шутки", – сказал Кащюнас.

Между тем лидер соцдемов Гинтаутас Палуцкас сказал, что этот день как праздничный выходной вообще не нужен. Он, правда, поддерживает Томашевского в вопросе расширения количества выходных, но как наиболее приемлемый вариант предлагает увеличить отпуск, чтобы люди могли качественно отдохнуть. Кроме того, по мнению Палуцкаса, национальные праздники можно отмечать и без объявления в эти дни выходных.

"Мы до сих пор прекрасно отмечали 13 января, ходили жечь костры и проводили другие мероприятия в этот день. Поэтому давайте не создавать дополнительный ненастоящий выходной, лучше прибавить людям дни к ежегодному отпуску, или отдельным группам людей, которые больше всего страдают от синдрома перегорания. Это нормальная практика", – сказал Палуцкас.

В начале года предлагали объявить выходным 13 января, а 1 мая сделать рабочим днем. Однако этому воспротивились профсоюзы, а Трехсторонний совет предложил отказаться от выходного 2 ноября.

Кащюнас заявил, что 1 мая - Международный день трудящихся своей важностью уступает и 2 ноября (Дню поминовения усопших) и 13 января. С ним согласилась и "крестьянка" Агне Ширинскене.

"Если бы мне надо было выбирать, я бы скорее предложила отказаться от 1 мая. Надо оценить, насколько для нашей культуры важно 1 мая, этот день у многих, вероятно, ассоциируется с советским временем, и насколько для нас важнее 2 ноября, когда мы посещаем кладбища", – сказала депутат.

Палуцкас заметил, что глупо было бы объявлять 13 января выходным вместо 1 мая, поскольку 1 мая - международный праздник, который только в Литве ассоциируется с советским временем.

Напомним, что на прошлой неделе правительство одобрило объявление 13 января праздничным выходным днем и рекомендовало в его пользу отказаться от выходного 2 ноября.

Идею объявить 13 января выходным днем поддержал и президент Литвы Гитанас Науседа.

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