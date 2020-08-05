Специалист: беспокойство вызывают случаи заболевания, которые не получается отследить

Представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сказала, что эпидемиологическая ситуация в Литве пока неблагоприятная, но и не самая плохая. Однако беспокойство вызывает то, что инфекция распространилась по всей стране, а часть случаев заражения не удалось отследить.

На данный момент в Литве коронавирус диагностировали у 2147 человек. По словам Лингене, 5 августа утром 31 человек находился в больнице, двое в реанимации, их состояние тяжелое. Остальные больные лечатся амбулаторно.

"Эпидемиологически ситуация не самая хорошая, это не самое благоприятное время, но и не самое плохое, каким было с середины марта до конца апреля. Но да, она беспокоит, особенно беспокоит, что инфекция распространилась по всей стране", – сказала Лингене в интервью на "Утро на Delfi".

По ее словам, ранее инфекция была локализована в Вильнюсе, Вильнюсском районе, Каунасе и Клайпеде.

"После того как удалось погасить очаги в медучреждениях, посыпались случаи заболевания по всей Литве", – заметила Лингене.

По ее словам, около 20% всех случаев - привозные.

"Но примерно столько же случаев не удается отследить, как распространяется болезнь - непонятно. Заразившиеся не могут сказать, где могли подцепить инфекцию", – сказала специалист.

По ее словам, если раньше заражения фиксировали в больницах и хосписах, то сейчас много людей заражается на работе.

"На самом деле немало людей заболевают на работе, особенно от бессимптомных носителей или тогда, когда человек еще не чувствует симптомов. По последним данным, в июле много заражений было и во время семейных праздников. Съезжаются со всей Литвы, а потом развозят инфекцию по регионам", – сказала Лингене.

По ее словам, вирус распространяется и во время концертов, фестивалей.

Что касается Польши, где быстро растет число заболеваний на 100 000 случаев, Лингене не сомневалась, что она окажется в списке стран, приезжим из которых придется провести в изоляции 14 дней.

"Я не думаю, что свершится чудо, и в пятницу Польша в список не попадет", – продолжила она.

За последние сутки в Литве зафиксировали 10 случаев заболевания, в 6 случаях невозможно отследить источник заболевания.

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