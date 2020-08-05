Карбаускис: самый виноватый в истории с e.sveikatа - Масюлис

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что не считает однопартийца Аурелиюса Веригу ответственным за сбои в системе e.sveikatа. По его словам, самый виноватый в истории с e.sveikatа экс-министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

"В данном случае претензии не к Вериге, а к Центру регистра и тем людям, которые должны были все привести в порядок. Человек, который за это в ответе – Рокас Масюлис", – сказал Žinių radijas политик.

"Центр регистра никогда не подчинялся Минздраву. Он был в подчинении у Министерства транспорта: когда надо было принимать решения, это министерство возглавлял Рокас Масюлис. Он должен был принимать их, но не смог сделать это на протяжении двух лет", – сказал "крестьянин".

Системы Центра регистра вышли из строя 20 июля, после того как во время ливня была залита серверная.

Система e.sveikata не работала больше недели.

По словам лидера "крестьян", Веригу в контексте системы e.sveikatа можно упоминать только, когда речь идет о прогрессе, который начался с его приходом.

Сам экс-министр Масюлис назвал обвинения Карбаускиса абсурдом.

Он сказал, что будучи министром неоднократно говорил с Веригой о проблемах e.sveikatа.

"Попытки Карбаускиса свалить вину на меня за все, за что только возможно кажутся болезненными. Центр регистра давно находится в подчинении у Министерства экономики и инноваций, а министра назначали правящие. Только поэтому обвинение нелогичное. Когда Министерство транспорта отвечало за su e.sveikata мы не раз говорили о проблемах. Напомню, что Министерство транспорта провело аудит e.sveikatа. Расследовали историю создания и проблем. Как ЦР, так и наше министерство неоднократно обращалось в Минздрав, поскольку сама система e.sveikata принадлежит Минздраву. Все изменения финансировал Минздрав", – сказал Масюлис.

Он напомнил, что с Веригой проблемы этой системы обсуждали главы ЦР и Больничной кассы. По его словам, правящим уже были известны проблемы, с которыми сталкивается e.sistemа, но они ничего не предпринимали.

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