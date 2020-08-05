По словам пресс-секретаря больницы Витаутаса Ряубишкиса, 31-летний работник операционного отделения не явился на работу 4 августа утром. Коллеги позвонили его отцу.
Отец заверил, что молодой человек ушел из дома в 6.50 ч, и отправился на работу.
"Мы искали его всеми возможными способами, по всем каналам, не раз звонили отцу, но никаких вестей не получили. Мы обратились в полицию. Все обеспокоены", – сказал Ряубишкис.
Полиция расследует обстоятельства.
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