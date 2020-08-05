ESO планирует обновить электрораспределительные сети за 13,5 млн евро

BNS ru.DELFI.lt

Elektra Foto: Unsplash

Госкомпания Energijos skirstymo operatorius планирует четвертый этап модернизации электрораспределительных сетей, а общие инвестиии составят 13,5 млн евро. Для этого этапа ожидается получение финансовой помощи Евросоюза (ЕС) на сумму 6,7 млн евро.

Литовское агентство поддержки бизнеса сообщило, что получило заявку ESO в рамках инвестиционного инструмента ЕС "Модернизация и развитие электрораспределительных сетей". Как сообщает агентство, инвестиции Фонда конвергенции выделяются на создание современного, безопасного и мощного энергетического сектора. В общей сложности в рамках четвертого приглашения намечается инвестировать 6,5 млн евро. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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