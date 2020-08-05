В Литве умер болевший коронавирусом монах-францисканец

Во вторник в вильнюсской Сантаришкской клинике скончался болевший коронавирусом монах-францисканец из Кретинги.

Факт смерти 54-летнего монаха в среду подтвердил BNS мэр Кретинги Антанас Кальнюс.

О том, что у монаха из кретингского Богоявленского монастыря подтвержден COVID-19, Национальный центр общественного здравоохранения сообщил 7 июля.

Коронавирус был установлен у него в Клайпедской университетской больнице после того, как 3 июля он вернулся на автомобиле из Чехии и почувствовал симптомы заболевания.

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