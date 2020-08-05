Из Литвы уходят дожди, скоро вернется долгожданное тепло

В среду в Литву придет зона высокого атмосферного давления. Ночью шли дожди. Из многих районов дождевые облака уйдут утром. Небо прояснится, ожидается солнечная погода.

Более облачной погода будет только на востоке, однако во второй половине дня облака рассеются. Будет дуть несильный, но прохладный западный, северо-западный ветер. Днем на большей части территории страны воздух прогреется до 21-23, на юго-востоке до 24-25 градусов. На взморье будет всего 20 градусов.

В четверг усилится действие антициклона. Будет сухо, зона высокого давления не даст формироваться облакам. Ночь будет ясной, но прохладной - 8-10, местами 11-13, на косе 15 градусов. Днем солнце прогреет воздух до 22-25, местами до 26-27 градусов.

В пятницу будет сухо, солнечно и еще теплее, чем в четверг.

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