"Страну мы вам не отдадим": в Беларуси началась процедура голосования на президентских выборах "Единственное спокойное звено в центре Евразии"

Во вторник, 4 августа, началось досрочное голосование на президентских выборах в Беларуси. В этот же день Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к парламенту и белорусскому народу, в очередной раз заявив: "Страну мы вам не отдадим".

Впервые в истории независимой Беларуси президентские выборы проходят без наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и c ограничениями, введенными Центризбиркомом под предлогом сложной эпидемиологической ситуации. Лукашенко не раз говорил о победе над коронавирусом, а сейчас ЦИК заявляет об угрозе, которая существует, видимо, исключительно в пределах всех избирательных участков страны.

В состав участковых избирательных комиссий, как и на всех выборах при Лукашенко, входят лояльные специалисты с опытом участия в таких кампаниях. Как правило, это сотрудники одного предприятия, а их непосредственный начальник комиссию возглавляет.

Baltarusijoje prasideda išankstinis balsavimas prezidento rinkimuose Foto: Itar-Tass / Scanpix

С наплывом наблюдателей-добровольцев власти борются, выпуская инструкции, составляя графики постоянного присутствия "своих" на участках, чтобы сказать, что здесь физически нет места ни для кого больше.

Энтузиасты разработали несколько электронных платформ для наблюдения за выборами. Но в ролике, который крутят по госТВ, сообщается, что отправка фотографии бюллетеня ни в какие системы контроля не предусмотрена. Правозащитники поясняют: "не предусмотрено" не значит "запрещено".

Непредсказуемая кампания с предсказанными президентом эпизодами

Александр Лукашенко баллотируется в шестой раз. Его самый сильный конкурент на этих выборах - Светлана Тихановская - собирает тысячи людей на митингах в свою поддержку в больших и малых городах страны.

Беспрецедентная для Беларуси активность избирателей обусловлена рядом причин: усталостью от 26-летнего правления нынешнего президента, обидой за отношение власти к людям во время пандемии коронавируса, решением экономических проблемы способами, лишь их преумножающими, а также отсечением на старте трех самых популярных претендентов на участие в избирательной кампании.

Обидный для Лукашенко мем - "Саша 3%" - появился в конце мая, когда онлайн-опросы выдавали именно такой рейтинг действующего президента. После этого их запретили, и на какой-то момент власти перехватили инициативу. Александр Лукашенко начал предсказывать события, сбывавшиеся с поразительной точностью.

Блогера Сергея Тихановского арестовали через несколько часов после того, как обстоятельства задержания описал Александр Лукашенко. Также, после того как действующий глава государства рассказал о якобы темных делах, к которым причастен экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, – арестовали и его. Против обоих несостоявшихся кандидатов в президенты возбуждены уголовные дела. Оба объявлены виновными до суда, оба признаны политзаключенными. Их адвокаты в многочисленных комментариях для прессы объясняют абсурдность обвинений.

Третий популярный претендент - основатель Парка высоких технологий и дипломат Валерий Цепкало вынужденно покинул Беларусь из-за угроз в отношении его детей из-за ненадлежащего выполнения родителями своих обязанностей.

Единственное, что не предсказал Лукашенко и что вряд ли мог представить, так это объединение штабов трех главных конкурентов. Объединение штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало объединило и протестный электорат

Лукашенко настроен на безоговорочную победу. Его единственным серьезным конкурентом на этих выборах является Светлана Тихановская, участвующая в кампании вместо своего мужа Сергея Тихановского.

Соперницу Лукашенко поддержали штабы несостоявшихся кандидатов в президенты Виктора Бабарико (ему отказали в регистрации на основании обвинения, которое и сегодня еще не подтверждено судом) и Валерия Цепкало (часть собранных в его поддержку подписей признали недействительными).

Триумвират – кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, представляющая штаб своего мужа Валерия Цепкало, и Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико, в течение двух последних недель собирают по всей стране многотысячные митинги.

Тихановская обещает освободить всех задержанных в ходе этой избирательной кампании и провести выборы через полгода после своего избрания президентом с участием всех, кто захочет баллотироваться, и при полной прозрачности избирательной процедуры, чего в Беларуси не было все годы правления Лукашенко.

Mitingas Minske Foto: Zuma Press / Scanpix

За всего лишь две недели, которые власти отвели на агитационную кампанию (в какой еще стране на президентскую кампанию отводится такой срок?!), объединенный штаб показал, что сторонников перемен много в больших и малых городах, среди всех возрастов и социальных групп.

Простой и лаконичный посыл – новые честные выборы – в Беларуси понятен всем. Включая и сторонников Лукашенко. Их точно больше трех процентов, но максимум, как предполагают эксперты, вряд ли больше 35.

Агитпроп и вертикаль власти куют победу Лукашенко, игнорируя других кандидатов в президенты

Нынешний глава государства последние недели активно посещал воинские и милицейские части, объясняя, что современные войны начинаются с уличных беспорядков. Всех своих оппонентов (и рядовых граждан, и объединенные вокруг Тихановской штабы Бабарико и Цепкало) он объявил ставленниками деструктивных сил, утверждая, что их кукловоды есть и на Западе и на Востоке.

Вариации на эту тему ретранслирует вся вертикаль власти и все государственные (а других в Беларуси нет) телеканалы и газеты. Они и куют победу Лукашенко, абсолютно игнорируя остальных участников кампании. Помимо Тихановской, их пока остается трое – бизнесмен Сергей Черечень, сопредседатель движения "Говори правду!" Андрей Дмитриев и экс-депутат парламента Анна Канопацкая, которую большинство экспертов считают явным спойлером Лукашенко.

Методы продвижения Лукашенко за годы его президентства не изменились. Один из примеров – публикация белорусской службой радио "Свобода" аудиозаписи, из которой следует, что чиновникам Могилевской области поставлена задача "завершить кампанию выбором Александра Лукашенко и сохранить нашу страну".

В той же аудиозаписи членов избиркома глава Могилевского облисполкома Леонид Заяц строго предупредил, что сейчас "очень много желающих внести смуту в нашу страну, нарушить наши устои, нашу целостность, наш порядок, который у нас есть. На наших граждан всячески пытаются влиять и извне, и изнутри. Поэтому на нас с вами большая ответственность. Мы должны достойно и качественно завершить эту кампанию выбором президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко и сохранить нашу страну, наше государство".

Между тем, в интернете, где все больше и больше белорусов читают новости, государство проигрывает, теряя монополию на информирование граждан. Это признал и Лукашенко, впрочем, попросив государство в этом проигрыше не обвинять. По мнению президента, интернет становится "желтым". "Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками", объяснил глава государства в ходе ежегодного послания парламенту и белорусскому народу.

Свою программу Лукашенко огласил в день начала досрочного голосования

В этом же послании, прозвучавшем во вторник, 4 августа, действующий глава государства сказал все, что думает о мире в целом – он катится в пропасть. О Беларуси – "единственное спокойное звено в центре Евразии". О себе – "Дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим ситуацию".

Обида, отчаяние, просьба не предавать и угрозы - тэги к новостям о послании президента белорусскому народу.

Лукашенко объяснил, что возвращение к Конституции 1994 года (референдум об этом значится в предвыборной программе Тихановской – Ред.) означает погружение в хаос 90-хх, разгул бандитизма и повальную бедности. Однако умолчал о том, что именно эта редакция Основного закона ограничивала президентские каденции и не предусматривала его нынешних, как он сам когда-то говорил, царских полномочий.

Единственный четко прозвучавший позитивный пункт плана: "Певцы будут петь, творцы – творить, а мова (белорусский язык- Ред.) будет фундаментом".

Лукашенко заявил, что Беларусь всегда будет придерживаться многовекторности во внешней политике, и выразил сожаление, что отношения с РФ сейчас "не братские, а партнерские".

Белорусский лидер также прокомментировал задержание в Беларуси накануне выборов 33 "боевиков ЧВК Вагнера": "очевидная попытка организовать бойню в центре белорусской столицы". И это впервые, когда речь идет о такого рода российском вмешательстве в белорусскую электоральную кампанию. Впрочем, вина "боевиков" пока так же не доказана, как и вина Бабарико и Тихановского.

Предупреждение президента – "Страну мы вам не отдадим" - прозвучало как маркер стабильности, с которой белорусы живут уже более двух десятков лет.

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