Kauno energija получит в ЕИБ заем на 55 млн евро

BNS ru.DELFI.lt

"Kauno energija" Foto: DELFI / Rafael Achmedov

Акционеры предприятия центрального теплоснабжения Kauno energija во вторник одобрили предложение взять в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) заем на сумму 55 млн евро. Заем пойдет на финансирование инвестиций компании в период 2020-2023 годов, сообщила Kauno energija через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

"Объем инвестиционных проектов составляет 112 млн евро, из которых 55 млн евро будет финансироваться на средства ЕИБ. Это позволит продолжить снижение цен на отопление для потребителей и предложить на рынке новые энергетические решения", - говорится в сообщении. Самоуправлению города Каунас принадлежит 92,84% акций компании. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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